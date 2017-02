"Monday Night Show": live pop-soul-rock con "R11 Trio" al "Le Roi Club"

TUTTI GLI EVENTI DEL CARNEVALE 2017 A VICENZA E PROVINCIA

LA TOP 5 PER IL CARNEVALE 2017 NEL VICENTINO

Lunedi 20 febbraio alle 21 il locale "Le Roi Club 1951" di Bassano del Grappa in via Matteotti 46 presenta l'evento musicale "Monday Night Live Show" con il concerto pop, soul e rock di "R11 Trio". Insieme alla voce di Enrico Andreatta il terzetto si completa con 2 membri della band di Umberto Smaila: il batterista/percussionista Massimo Tuzza ed il chitarrista Maurizio Filippi, autore anche di varie musiche della celebre trasmissione "Colpo Grosso". Al basso sarà ospite per l'occasione il bassista Steve Pozza per una grande serata di musica. A seguire dalle 23 circa dj set by Luca Cibotto Dj.

ELENCO CONCERTI