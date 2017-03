mirko pedrotti quintet + chris montague al terzo ponte_bassano del grappa

"Energia" è la parola che meglio descrive il progetto musicale di questa formazione, premiata con il primo posto al Barga Jazz Contest 2013 che ne ha decretato il lancio e la raggiunta visibilità a livello nazionale .



Attraverso personali ed incisive composizioni originali, il vibrafonista Mirko Pedrotti ha dato vita a un progetto musicale dal groove inedito ed accattivante nel quale i tempi dispari e le armonie modali rappresentano il terreno ideale per la ricerca e la sperimentazione musicale. L'impronta stilistica viaggia nella direzione intrapresa da artisti quali Dave Holland, Chris Potter, Avischai Cohen e Steve Coleman strizzando l'occhio al mondo del rock-progressivo. Chris Montague (UK) Nel 2015 nell'ambito del Sudtirol Jazz Festival nasce una collaborazione con il chitarrista inglese Chris Montague, uno dei musicisti emergenti più innovativi del Regno Unito e attivo da anni in tutta Europa con diversi progetti musicali. Tra le sue collaborazioni spiccano: James Taylor, Squarepusher, Django Bates, Kit Downes, Gwilym Simcock, Tim Ries Rolling Stones Project, Charlie Watts, Darryl Jones a dimostrazione della sua estrema duttilità artistica. Il suo progetto in trio "Troyka" di cui è membro fondatore è stato più volte osannato dalla critica specializzata inglese come una delle formazioni di punta della scena UK.



