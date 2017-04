"Mina Minissima": live a "La Fazenda" di Isola Vicentina

Domenica 30 aprile alle 21 il Ristorante Brasiliano Churrascaria "La Fazenda" di Isola Vicentina in via Capiterlina 92 presenta il concerto del gruppo "Mina Minissima" per il tributo alla cantante Mina. Il gruppo è formato da Stefania Cordaro (voce) - Mariano Cocco (batteria) - Luciano Canola (basso) - Marcello Bonetta (tastiere) - Alberto Lazzarin (chitarra). A partire dalle 19.30-20 cena con churrasco brasiliano: buffet e carne allo spiedo. Nel pomeriggio dopo pranzo animazione per bambini con palloncini, micromagia, truccabimbi, zucchero filato e baby dance. Infoline per prenotazioni: 0444.978350 - ristorante@lafazenda.info.

MINA MINISSIMA: è un progetto nato nel 2010 da un'idea di Stefania Cordaro, la voce del gruppo, grande appassionata di Mina oltre che eccellente cantante dotata anche di una notevole presenza scenica data dalla lunga esperienza maturata in decenni di esibizioni in tutta Europa. L'idea di un tributo a Mina è anche avvalorata dal fatto che la stessa, non esibendosi più dal vivo, ha lasciato un 'vuoto visivo' ai suoi fan. L'omaggio musicale alterna i motivi più famosi a quelli meno noti al grande pubblico ma altrettanto raffinati ed intensi.

ELENCO CONCERTI

Gallery