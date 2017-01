"Mille Gruppi Avanzano" con "Assalti Frontali" al "No Dal Molin" di Vicenza

Venerdì 20 gennaio alle ore 21 si terrà il concerto live del gruppo "Assalti Frontali" presso il presidio permanente "No Dal Molin" di Vicenza in strada Ponte del Marchese (zona Laghetto) nell'ambito delle iniziative dal 12 al 26 gennaio. Il complesso presenterà il nuovo disco “Mille Gruppi Avanzano”, che è il nono album di canzoni inedite di "Assalti Frontali", una delle band underground rap italiano di Roma, che ha fatto la storia dell’hip hop in Italia. Il gruppo nasce nel 1991 dalle ceneri del collettivo musicale romano Onda Rossa Posse (ORP), sorto, sul finire degli anni ottanta in seno all'emittente radiofonica romana Radio Onda Rossa. Sempre nel 1991, con "Batti il tuo tempo", furono tra i primissimi a cantare in italiano. Nonostante l'autoproduzione e una distribuzione indipendente, soprattutto nei centri sociali e nelle "situazioni di movimento", il disco d'esordio ottiene un grandissimo successo e vende circa diecimila copie, facendo esplodere in Italia il cosiddetto fenomeno delle posse. Dagli esordi si è dipanata una lunga carriera fatta di successi e migliaia di fan, di rime taglienti e sempre attuali con consapevolezza, impegno politico e coerenza, portando il gruppo ad essere uno dei gruppi più importanti della penisola. “Mille Gruppi Avanzano” esce a quattro anni dall’ultimo disco, “Profondo Rosso”: al rap Militant A, alla seconda voce Pol G, alla produzione musicale Bonnot. Ingresso con sottoscrizione volontaria.

