Miles Cooper Seaton e "C+C=Maxigross" al CSC di San Vito di Leguzzano

Venerdì 13 gennaio alle 22 il CSC Centro Stabile di Cultura di San Vito di Leguzzano in via Leogra 4 presenta il concerto live di Miles Cooper Seaton e la band "C+C=Maxigross" per un evento unico nel suo genere. Ad un anno dalla pubblicazione dell'album collaborativo "Fluttarn", continuano a portare in tour i loro inni: cinque ragazzi di Verona, un ragazzo di Los Angeles e due batterie: questi gli ingredienti del sestetto composto da Miles Cooper Seaton (Akron/Family) e C+C=Maxigross. Membri: Tobia Poltronieri - vocal, guitar; Camillo Dal Forno - keyboards, synth, backing vocals; Filippo Brugnoli - bass, backing vocals; Niccolò Cruciani - drums, guitar, backing vocals; Giulio Deboni - drums, percussions, sequencer + Miles Cooper Seaton - guitar, vocals. Il collettivo psichedelico veronese C+C=Maxigross assieme al polistrumentista californiano Miles Cooper Seaton (Akron/Family) si uniscono per un rituale musicale unico e irripetibile che porteranno in giro per l’Italia fino ai primi di febbraio 2017. Sei musicisti sul palco, due batterie, due chitarre elettriche, basso, synth e una moltitudine di voci e armonie vocali. Un concerto con la musica al centro, lungo anche diverse ore, con brani tratti da “Phases in Exile” di MCS, “Fluttarn” dei C+C=Maxigross, brani inediti e cover, diviso in più parti come i veri show degli anni sessanta. Biografia di C+C=Maxigross: la loro music è stata spesso descritta come psychedelic folk, parola che definisce bene i loro inizi, quando il sound era principalmente acustico e arricchito da armonie vocali e arrangiamenti semplici, come canti tradizionali dalle montagne. Ora C+C=Maxigross è una potente live band, l'elettronica e l'improvvisazione sono diventati elementi fondamentali del processo compositivo e le nuove canzoni rimandano a reminescenze di Grateful Dead and Crazy Horse con una costante devozione per gli Os Mutantes. Il locale aprirà le porte alle 21.30. Prezzi: 8 euro intero - 4 euro studenti. Ingresso riservato ai soci CSC: costo tessera stagionale di 5 euro. Ai partecipanti della serata His Clancyness in collaborazione con Il Faro Psych Fest verrà consegnato un buono per entrare a 5 euro anziché 8.

