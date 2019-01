Torna Microcosmi. Dal grande al piccolo, la declinazione della 18ª stagione di Pomeriggio tra le Muse, con un programma che richiama perfettamente il titolo della rassegna. La stagione 2018-2019 curata dall’Ensemble Musagète per le Gallerie d’Italia - Palazzo Leoni Montanari, la sede museale e culturale di Intesa Sanpaolo a Vicenza, si snoda infatti attorno al filo rosso della trascrizione, cioè dell’adattamento di una partitura per un organico diverso da quello originario. Quello proposto dall’Ensemble Musagète è un cambio di scala dal grande al piccolo, che porta grandi pagine sinfoniche nella “camera da musica”.

Il programma del concerto di domenica 27 gennaio (alle ore 16.30, preceduto da una guida all’ascolto alle ore 16) mette in scena due partiture del primo Novecento cariche di richiami al folklore e ai ritmi popolari e caratterizzate da una costruzione sapiente che mescola l’alto e il basso, il triviale e il sublime.

Il concerto si apre con uno degli spartiti più riusciti del compositore messicano Silvestre Revueltas (1899-1940). Sensemayà prende spunto dall’omonimo poema del cubano Nicolás Guillén che evoca un canto caraibico utilizzato durante l’uccisione rituale di un serpente. La partitura si sviluppa su un ritmo irregolare e ossessivo (costruito interno al numero 7) che rende in modo efficacissimo il parossistico crescendo emotivo della scena rituale.

Il resto del programma è dedicato alla musica per il balletto Petruška che Igor Stravinskij compose nel 1910, nel periodo sorprendentemente prolifico che sta tra l’Uccello di fuoco e la Sagra della primavera. In questa figura tradizionale del teatro popolare russo Stravinskij, coadiuvato dal coreografo Diaghilev, compone un collage di caratteri che possono richiamare figure a noi più consuete, quali Pinocchio o Pierrot. La musica rende questo pastiche di ingenuità, crudeltà e sentimenti allo stato puro, attraverso un montaggio di canzoni popolari, echi cabarettistici e sonorità bandistiche, in un sorprendente caleidoscopio di colori e ritmi.

Le trascrizioni sono state curate, rispettivamente, da Gabrio Taglietti - compositore ospite di questa stagione - e da Luigi Marasca, protagonista del concerto anche come esecutore (clarinetto e clarinetto basso). Assieme a lui suoneranno Fabio Pupillo (flauto), Remo Peronato (oboe e corno inglese), Enrico Barchetta (corno), Laura Costa(fagotto) e Gabriele Dal Santo (pianoforte).

Sabato 26 gennaio alle ore 11, sempre nel salone di Apollo delle Gallerie, sono attesi gli studenti per il Dialogo, l’appuntamento di divulgazione per le scuole, durante il quale alcuni brani del concerto verranno presentati e contestualizzati.

Informazioni e prenotazioni al numero verde delle Gallerie 800.578875.

RITMO PURO

Programma

Silvestre Revueltas (1899-1940)

Sensemayà

(versione cameristica di Gabrio Taglietti)

Igor Stravinskij (1882-1971)

Petruška

(versione cameristica di Luigi Marasca)

I. Festa popolare della settimana grassa

II. La stanza di Petruška

III. La stanza del Moro

IV. Festa popolare della settimana grassa (sera)

ENSEMBLE MUSAGÈTE

Gabriele Dal Santo, pianoforte

Fabio Pupillo, flauto

Remo Peronato, oboe e corno inglese

Luigi Marasca, clarinetto e clarinetto basso

Enrico Barchetta, corno

Laura Costa, fagotto