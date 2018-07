Michele Polca meets The Rhythm Section: Jazz al Terzo Ponte

Giovedì 5 Luglio | Apertura ore 19.30 | Inizio cena e concerto ore 20.00

Da Luglio a Settembre Laspiaggetta! del Terzo Ponte sarà lo scenario stellato per cenare a ritmo di Jazz.

Sul palco estivo del Terzo Ponte il trio "The Rhythm Section" ospiterà a rotazione, per quattro giovedì, solisti di spicco della scena jazz nazionale ed internazionale.

- - - - -

★ MICHELE POLGA ★

Jazz

Michele Polga si è diplomato in sassofono al Conservatorio Martini di Bologna e in jazz al Conservatorio Bomporti di Trento con Franco D'Andrea. Ha frequentato i seminari di Veneto Jazz e quelli di Siena Jazz, vincendo la borsa di studio IASJ (International Association of School of Jazz) di David Liebman e l'anno seguente, frequenterà il seminario a Boston presso il prestigioso Berklee College of Music. Durante la sua carriera, ha suonato con Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, Franco D'Andrea, Carla Bley, Steve Swallow, Maria Schneider, Roberto Gatto, Eliot Zigmund, Anthony Pinciotti, Ferenc Nemeth, Paul Jeffrey e molti altri.

Ciò che distingue Michele Polga, in una scena jazzistica internazionale molto ampia, è la sua capacità di fraseggiare e la coerenza dei suoi assoli. Tra i suoi colleghi italiani, si distingue per la sua interpretazione moderna della tradizione, il livello elevato delle performance e per l'originalità delle sue composizioni. Questi aspetti lo hanno inserito nel gruppo di musicisti che danno performance uniche in tutto il mondo

- - - - -

★ THE RHYTHM SECTION ★

Danilo Memoli, pianoforte

Marc Abrams, contrabbasso

Enzo Carpentieri, batteria

Il trio diretto dal pianista Danilo Memoli è completato dal contrabbassista newyorkese Marc Abrams e da Enzo Carpentieri alla batteria, musicisti che hanno all’attivo collaborazioni di rilievo con musicisti di livello internazionale: ad esempio Chet Baker, Sal Nistico, Steve Grossman, Eddie Henderson, Gil Evans, Luca Flores, Larry Nocella, David Boato e altri ancora per Abrams; John Tchicai, Massimo Urbani, Dick Oatts, Sandro Gibellini, Pietro e Marcello Tonolo, Steve Grossman, Robert Bonisolo e tanti altri per Carpentieri.

Memoli ha accompagnato negli anni musicisti italiani come Pietro Tonolo, Carlo Atti, Roberto Rossi, Fabrizio Bosso e americani come Dave Schnitter, John Mosca, Vincent Herring, Jesse Davis, Bob Sands, Eddie Henderson e Steve Grossman – nel cui quartetto milita dalla fine degli anni ‘90. Oltre a suonare come sideman, Memoli ha pubblicato parecchi cd a proprio nome tra il 1998 e il 2013, gli ultimi dei quali con il suo Newropean Quartet - gruppo che vede il tedesco Ralph Reichert ai sassofoni.

Il repertorio del trio comprende standards riarrangiati, temi di Thelonious Monk, Charlie Parker e Duke Ellington, e non mancano alcune composizioni del pianista.