"Mi Rifugio in Tour" a Malga Busa Novegno

Domenica 30 luglio, alle ore 14.00 nei pressi di Malga Busa Novegno prosegue la decima edizione del "Mi Rifugio in Tour" di Davide Peron, accompagnato dalle voci dell'IMT VOCAL PROJECT diretto da Lorenzo Fattambrini e con l'esposizione fotografica di Roberta Battaglia. Un evento all'insegna della musica d'autore e della coralità, con l'intento di coinvolgere nel canto appassionati della montagna e non, in alcuni dei luoghi più suggestivi delle prealpi vicentine.

DAVIDE PERON. Originario di Santorso, di professione fa l'educatore a Valdagno in una cooperativa che si occupa di persone con disabilità. Nel 2008 ha ideato il Mi Rifugio In Tour, un apprezzato percorso musicale-culturale-naturalistico estivo a tappe nei rifugi di montagna delle Piccole Dolomiti. Ha all'attivo quattro album e nelle sue canzoni affiora forte l'impegno sociale.

"Sono cresciuto andando per monti - racconta Peron - e ad un certo punto è stato per me naturale portare ciò che sono nei luoghi che mi hanno visto crescere: le mie canzoni nei rifugi delle Piccole Dolomiti. Un giorno - continua il cantautore vicentino - salendo al rifugio Papa, Renato Leonardi, il gestore, mi ha fatto notare che oggi la gente sale in montagna e non canta più: una volta era consueto intonare canti, dopo la fatica della salita e di fronte ai panorami montani. Oggi questo accade davvero raramente, anzi: a volte si incrociano sguardi un pò più arrabbiati, tristi, cupi..."

Questo è stato lo spunto dal quale è nato il coinvolgimento del coro IMT VOCAL PROJECT di Lorenzo Fattambrini nella edizione 2017 del tour: per chi salirà, ad aspettarli ci saranno canti di montagna e alcuni dei brani originali di Peron riarrangiati per coro. Un modo davvero originale per festeggiare il decimo compleanno di un evento che nel tempo si è ampliato ed è cresciuto con una attenzione particolare anche per altre forme di creatività artistica; in questa edizione saranno presenti gli scrittori Raffaella Calgaro e Umberto Folena, l'attrice Eleonora Fontana e, con alcuni loro allestimenti, lo scultore Giannino Gregorio Peron e i fotografi Renzo Pietribiasi, Gianluca Moretto e Roberta Battaglia.

MI RIFUGIO IN TOUR 2017 con Davide Peron e la partecipazione del coro IMT VOCAL PROJECT diretto da Lorenzo Fattambrini

Domenica 9 luglio, ore 11 - RIFUGIO A.PAPA - Valli del Pasubio (VI) - Ospite: Renzo Pietribiasi - fotografo

Domenica 16 luglio, ore 15.30 - RIFUGIO CAMPOMULETTO - Gallio (VI) - Ospite: Gianluca Moretto - fotografo

Domenica 23 luglio, ore 14.00 - RIFUGIO CAMPOGROSSO - Recoaro (VI) - Ospiti: Umberto Folena (giornalista e scrittore) e Giannino Gregorio Peron (scultore)

Domenica 30 luglio, ore 14.00 - MALGA BUSA NOVEGNO - Schio (VI) - Ospite: Roberta Battaglia - fotografa

Domenica 6 agosto 2017 - 14.00 - RIFUGIO ALPE MADRE - Solagna (VI) - Evento speciale: "Dall`altopiano alla pianura. Adele Pergher, storia di una profuga" reading musicale con Davide Peron e Eleonora Fontana. Ospite: Raffaella Calgaro - scrittrice del libro da cui è tratto il reading

