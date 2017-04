Metal Night: Winterbreed, Last Century e Golden Jubilee al CS Bocciodromo

Venerdì 21 aprile a partire dalle ore 20 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 presenta l'evento musicale "Metal Night" con i concerti live metal di tre band tra le più conosciute nella scena berica: "Winterbreed", "Last Century" e "Golden Jubilee". Ingresso unico a 3 euro senza tessere.

LAST CENTURY (technical trashh): band, che mescola i grandi classici del trash e la modernità del progressive

WINTERBREED (symphonic metal): nati nel 2014suonano un metal melodico. Membri: Lucrezia Naj Fovino (voce) - Enrico Gazzetto (chitarra) - Filippo Bergamin (basso) - Martina Tomasoni (chitarra e batteria) - Mattia Alexi Todescato (chitarra)

GOLDEN JUBILEE (symphonic experimental metal:) fondono elemetni sinfonici e progressive per creare musica dal forte coinvolgimento emozionale

ELENCO CONCERTI