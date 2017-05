Metal Night: Diabolical Minds e Fate Unburied al Bollicine & House of Blues Cafè

Venerdì 5 maggio alle 22.30 il locale "Bollicine and House of Blues Cafè" di Schio in via Veneto 17 presenta l'evento musicale "Metal Night" con i concerti delle band "Diabolical Minds" e "Fate Unburied". Ingresso libero Prenotazione tavoli con bruschetteria: 349.6668494. Facebook e contatti: @bollicineblues.

LE BAND:

DIABOLICAL MINDS: death metal band da Verona. Pagina FB: www.facebook.com/diabolicalminds.net/

FATE UNBURIED: progressive death Metal band da Vicenza. Pagina FB: www.facebook.com/fateunburied/

