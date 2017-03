Messa in si minore di Bach: Coro e Orchestra Barocca Palladio al Comunale di Vicenza

Lunedì 10 aprile alle 20.45 nella Sala Maggiore al Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 si terrà il concerto del Coro e Orchestra Barocca "Andrea Palladio", diretto da Andrea Marcon per la rassegna concertistica nell'ambito della 10° stagione artistica (vedi programma). Interpreti: Alice Borciani e Francesca Lombardi Mazzulli soprani - Francesca Ascioti contralto - Baltazar Zuñiga tenore - Alberto Spadarotto basso - Enrico Zanovello assistente musicale e maestro del coro. Verrà eseguito il brano di Johann Sebastian Bach "Messa in si minore" BWV 232.

PROGRAMMA DEL CONCERTO: nessun altro compositore ha saputo innalzare all'Onnipotente una lode così grandiosa. Una partitura “cattolica” scritta da un genio luterano a dimostrare, una volta di più, che l'arte non ha e non può avere confini politici o religiosi. La grande Messa in si minore di Bach è come un fiume imponente, che si dirama in una moltitudine di corsi d'acqua prima di sfociare nell'immensità del mare.

BIGLIETTI: intero 20 euro - over 65 ridotto 15 euro - under 30 ridotto 11 euro. I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili on line sul sito www.tcvi.it, nelle filiali della Banca Popolare di Vicenza o nella biglietteria del teatro prima del concerto.

CORO E ORCHESTRA BAROCCA ANDREA PALLADIO: l'Orchestra Barocca Andrea Palladio (già Archicembalo Ensemble) è stata fondata a Vicenza nel 1989 da Enrico Zanovello e si è imposta fin dall’inizio per la spiccata personalità e l’originalità delle scelte musicali. Numerose le collaborazioni artistiche, solistiche e di insieme con formazioni cameristiche e orchestrali di tutta Europa, come Les Musiciens du Louvre, I Sonatori della Gioiosa Marca, l’Europa Galante, L'Arte dell'Arco, Concerto Koln. Tuttora collabora con il Coro Andrea Palladio, la Schola San Rocco di Vicenza e i Cantori di Santomio. Partecipa a importanti festivals e rassegne in campo nazionale e internazionale, proponendo spesso programmi inediti di autori veneti o allestendo ex novo opere di vari musicisti anche in prima esecuzione assoluta. Il lungo lavoro di studio è stato affrontato con coscienza stilistica volta alla ricerca di un linguaggio che, pur filologicamente corretto, sia libero da qualsiasi impostazione "di maniera".

ENRICO ZANOVELLO: nato a Vicenza, dopo aver conseguito il diploma d’organo e clavicembalo con Stefano Innocenti e Andrea Marcon, segue gli studi universitari nella facoltà di Lettere e Filosofia all'Ateneo di Padova. Svolge come solista all'organo e al cembalo e in varie formazioni strumentali un’intensa attività concertistica in tutta Europa, Stati Uniti, America Latina, Egitto. E’ insegnante al Conservatorio Pedrollo di Vicenza ed è membro della commissione per l’arte organaria della Diocesi di Vicenza. Fa parte di giurie di concorsi organistici.

(nella foto l'Orchestra Barocca Andrea Palladio)

ELENCO CONCERTI

Gallery