Anche quest'anno tornano i Mercoledì Bassanesi ad animare quest'estate in città.

Anche noi di Birrone Bassano abbiamo deciso di partecipare con una lunga scaletta di artisti che ci terranno compagnia con dei coinvolgenti live acustici.

L'appuntamento è quindi ogni mercoledì dalle 20:00, ma potete passare a trovarci già dalle 17:30 per attendere lo spettacolo con un'ottima birra.



I prossimi Live:



• Mercoledì 1 agosto > OneManPier Live

• Mercoledì 8 agosto > annullata per maltempo

• Mercoledì 22 agosto > B&B Acoustic Duo Live

• Mercoledì 29 agosto > Lo Strano Frutto Live

• Mercoledì 5 settembre > TBA