Martedì al conservatorio - Concerto dei migliori studenti del Pedrollo

In sala Pobbe 3° Concerto dei migliori Studenti del Conservatorio di Musica di Vicenza “Arrigo Pedrollo”.



Classi partecipanti:

1 Classe di Musica vocale da camera della prof.ssa Elisabetta Andreani

2 Classe di Musica da camera del prof. Gianluca Saccari

3 Classe di Chitarra del prof. Stefano Grondona

4 Classe di Viola del prof. Davide Zaltron

5 Classe di Musica da camera della prof.ssa Stefania Redaelli

6 Classe di Pianoforte del prof. Marco Tezza

7 Classi di Musica da camera dei proff. Stefania Redaelli e Gianluca Saccari



CLAUDE DEBUSSY

Chansons de Bilitis

1. La flûte de Pan

2. La Chevelure

3. Le Tombeau des Naïades

Roberta Guidi mezzosoprano1

Chiara Comparin pianoforte



MAURICE RAVEL

Chansons madécasses

- Nahandove

- Aoua

- Il est doux

Naoka Ohbayashi soprano2

Giacomo Barone flauto2

Davide Pilastro violoncello2

Elia Cavedon pianoforte2



JOAQUÍN TURINA

Fandanguillo e Fantasia Sevillana

Raffaele Putzolu chitarra3



GARTH KNOX

Viola Space n. 8 per viola “Up, down, sideways, round”

Simona Laura Nechita viola4



JOHANNES BRAHMS

6 Lieder op. 3

- Liebestreu

- Liebe und Frühling

- Liebe und Frühling

- Lied aus dem Gedicht ‘Ivan’

- In der Fremde

- Lied

Li Sai soprano5

Alma Ambrosi-Santamaria pianoforte5



ROBERT SCHUMANN

Waldzenen op. 82

1. Eintritt

2. Jäger auf der Lauer

3. Einsame Blumen

4. Verrufene Stelle

5. Freundliche Landschaft

6. Herberge

7. Vogel als Prophet

8. Jagdlied

9. Abschied

Andrea Miazzon pianoforte6



LUDWIG VAN BEETHOVEN

Trio in do minore op. 1 n. 3

- Allegro con brio

- Andante cantabile con variazioni

- Menuetto. Quasi Allegro

- Finale. Prestissimo

Samuele Aceto violino5

Davide Pilastro violoncello5

Clelia Rugini pianoforte5



GIUSEPPE DENTI

La signorina del Lager

Yan Wei, soprano7

Sergio Dos Santos Oldair tenore7

(Conservatorio di Rovigo)

Ludovica Lanaro violino7

Rossella Castaman violino7

Filippo Pigato violoncello7

Alessandro Golin pianoforte7