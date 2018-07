Marostica Summer Festival - trio "Il Volo" in concerto

Piazza degli Scacchi ritorna ad abbracciare “Il Volo”, giovedì 19 luglio (ore 21.30), nell’ambito di Marostica Summer Festival. Dopo i due fortunati eventi del 2014 e del 2015, sold out in ogni ordine di posto, i tre tenori Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble, che in questi anni hanno conquistato successi in tutti gli angoli del mondo, con le loro voci tipicamente italiane e un repertorio che spazia dall’opera alla musica pop, grazie a Due Punti Eventi presentano un nuovo, straordinario show al quale la cittadina scaligera sta rispondendo ancora con generosità ed affetto.

Dopo un 2017 travolgente, caratterizzato dal successo mondiale del progetto “Notte Magica - A Tribute To The Three Tenors”, “Il Volo” sta girando l'Italia per una serie di concerti nelle location più affascinanti del Paese.

È trascorso un anno da quando Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno portato sui palcoscenici di tutto il mondo uno spettacolo in cui le melodie di successo del repertorio napoletano, italiano e internazionale si sono alternate con brani tratti da grandi musical e con le più celebri arie d’opera.

I brani estratti dal tributo ai tre tenori saranno, a grande richiesta, la colonna portante anche dello spettacolo di Marostica che, oltre al trio, vedrà sul palco l’orchestra. All’interno dello show non mancheranno alcuni brani di matrice pop e altre sorprese.

Il 1 luglio 2016 in Piazza Santa Croce a Firenze Il Volo ha portato in scena per la prima volta “Notte Magica - Tributo ai Tre Tenori”, trasmesso in prima serata su Canale 5; lo spettacolo ha visto la straordinaria partecipazione di Placido Domingo e ha segnato l’inizio di una tournèe mondiale che ha debuttato il 4 marzo al Radio City Music Hall di New York, registrando il tutto esaurito. Dopo 15 tappe negli Stati Uniti tutte sold out, il tour è arrivato con successo travolgente prima in Europa per 29 date e da settembre 2017 in America Latina per poi finire a Dicembre in Giappone.

Il concerto “Notte Magica – Tributo ai Tre Tenori” è stato ripreso e trasmesso negli Stati Uniti dalla rete televisiva nazionale PBS, in Italia da Canale 5 e, a partire a giugno dello scorso anno è stato trasmesso in oltre 500 sale cinematografiche in Italia e nel mondo.

Sono parecchi anni che l’attività di questi tre giovani artisti è pressoché ininterrotta con progetti e iniziative che spaziano anche nel sociale: sono impegnati come ambasciatori UNICEF, sono sempre presenti in campo con i colleghi della Nazionale cantanti e ultimamente promotori di un’iniziativa organizzata con la Caritas.

Biglietti del concerto “Il Volo” ancora disponibili nei circuiti di prevendita Ticketone e Vivaticket e alla biglietteria di Piazza degli Scacchi.

Con il concerto del “Il Volo”, il festival si avvia alle battute finali. I prossimi appuntamenti in cartellone sono il musical Grease (venerdì 20 luglio) e l’evento ad ingresso gratuito con il concerto de Le Vibrazioni, accompagnato dall’animazione di Radio Company (sabato 21 luglio).

Marostica Summer Festival è organizzato da Due Punti Eventi, con la direzione artistica di Valerio Simonato, in collaborazione con la Città di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica. Il festival è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Targa System, Autogemelli, Unicomm e Vicentinox.

Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

Inizio spettacoli ore 21.30.

PREZZI:

Poltronissime platinum € 80,00 + diritti di prevendita

Poltronissime gold € 65,00 + diritti di prevendita

Poltronissime gold laterali € 60,00 + diritti di prevendita

Poltronissime € 55,00 + diritti di prevendita

Poltronissime laterali € 50,00 + diritti di prevendita

Poltrone € 35,00 + diritti di prevendita

Poltrone laterali € 35,00 + diritti di prevendita

Tribuna centrale € 35,00 + diritti di prevendita

Per maggiori informazioni:

www.marosticasummerfestival.it

Due Punti Eventi - via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)

tel. 0445.360516 - eventi@due-punti.com

Associazione Pro Marostica – Piazza Castello, 1 – Marostica (VI)

tel. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it