Marostica Summer Festival: RIKI in concerto

È la volta di RIKI al Marostica Summer Festival. Venerdì 13 luglio (ore 21.30) in Piazza degli Scacchi la tappa del tour estivo Live & Summer Mania, che incornicia l’anno d’oro di questo artista, amatissimo dal pubblico giovanile.

Dopo aver conquistato il settimo disco di platino con “Polaroid” (certificazioni FIMI/GfK Italia), il giovane cantautore si esibirà dal vivo in tutta Italia per rendere quest’estate ancor più caliente con le sue canzoni, grazie anche a “Dolor De Cabeza”, brano tomentone dell’estate realizzato con CNCO.

Il tour estivo è il coronamento di una stagione meravigliosa: a soli 12 mesi dal suo debutto RIKI ha infatti al suo attivo 7 dischi di platino, 3 per l’EP “Perdo le parole”, 1 per il singolo “Perdo le Parole” e 2 per il cd “Mania, 1 per il singolo “Polaroid” oltre a 3 dischi d’oro rispettivamente per il singolo Polaroid, Se Parlassero di noi e Sei Mia.

Dopo il sold out della stagione invernale, con più di 80 mila biglietti venduti, che gli è valso anche il Wind Music Award 2018 per il live d’oro, RIKI torna quindi a cantare dal vivo per far sognare i suoi fan in giro in giro per l’Italia.

Riccardo Marcuzzo, classe 1992 è nato a Milano. Da sempre innamorato delle arti rappresentative, studia recitazione, poi canto (vincendo diversi concorsi tra cui il Compasso D'Oro) e si dedica al design, studiando allo IED di Milano. Cantautore rivelazione dell’edizione 2017 di Amici di Maria de Filippi, si aggiudica la vittoria della categoria cantanti.

Nel maggio 2017 debutta con l’Ep d’esordio “Perdo le parole” ottenendo il triplo disco di platino e posizionandosi al #1 posto in classifica FIMI/GfK per 11 settimane consecutive, unico cantante ad aver ottenuto questo risultato nel 2017. A questi importanti traguardi si aggiungono: il disco di platino per il brano “Perdo le parole” e Disco d’Oro “Polaroid”; il #1 posto in classifica FIMI/GFK per otto settimane consecutive; i video delle sue hit su YouTube – dal lyrics video di “Perdo le parole” al più recente “Aspetterò lo Stesso” - contano oltre le 100 mila di views.

RIKI sorprende i fan pubblicando, lo scorso ottobre, un nuovo album di inediti - “Mania” - certificato disco d’oro la prima settimana e successivamente disco di platino, che per tre settimane consecutive è rimasto in vetta alla classifica FIMI/GfK. "Mania" è stato anticipato dal brano “Se parlassero di noi” – anch’esso disco d’oro - che, a poche ore dalla pubblicazione, ha esordito al #1 posto di iTunes, diventando il quarto singolo di RIKI, in soli 5 mesi, a collocarsi direttamente alla prima posizione.

Il 2018 comincia con la partecipazione di RIKI alla sfilata dell’ultima collezione di Dolce & Gabbana per la Milano Fashion Week dedicata alla moda uomo. A gennaio esce il singolo “Sbagliato” nato da una collaborazione tra RIKI e lowlow, astro nascente della scena rap italiana. RIKI ha composto l’inciso che va a completare in modo perfetto le strofe di lowlow.

Gli altri appuntamenti di Marostica Summer Festival: “90 Wonderland – Gold Edition” (14 luglio, ingresso libero), Fabrizio Moro (16 luglio), Alvaro Soler (18 luglio), Il Volo (19 luglio), musical Grease (20 luglio) Le Vibrazioni con l’animazione di Radio Company (21 luglio, ingresso gratuito).

Marostica Summer Festival è organizzato da Due Punti Eventi, con la direzione artistica di Valerio Simonato, in collaborazione con la Città di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica. Il festival è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Targa System, Autogemelli, Unicomm e Vicentinox. Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

Prevendite del concerto sul circuito Ticketone e Vivaticket.

Biglietti concerto RIKI:

posto unico in piedi € 24+diritti di prevendita

tribuna a sedere numerata € 34 + diritti di prevendita

Per maggiori informazioni:

www.marosticasummerfestival.it

Due Punti Eventi - via Marco Corner 19/21 – Thiene (VI)

tel. 0445.360516 - eventi@due-punti.com

Associazione Pro Marostica – Piazza Castello, 1 – Marostica (VI)

tel. 0424.72127 – info@marosticascacchi.it