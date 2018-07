Marostica Summer Festival 2018 - tutto il programma

Dopo l’apertura di giovedì con i leggendari Simple Minds, è affidato alla bacchetta “pop” del Direttore d’Orchestra Diego Basso l’evento ufficiale di inaugurazione della quarta edizione di Marostica Summer Festival, promosso in esclusiva da Assimarostica, in occasione del venticinquesimo anniversario di attività.

Sabato 7 luglio (ore 21.30) il tradizionale Gran Galà del festival vede in scena l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, con 55 professori diretti dal maestro Diego Basso, già noto a Piazza degli Scacchi per le sue celebri esibizioni con “Il Volo” e altri importanti spettacoli. “Musica è”, il titolo del nuovo progetto, un concerto inedito creato esclusivamente per il festival, dedicato alla musica pop, rock e sinfonica.

Il Gran Galà “Musica è” è promosso da Assimarostica. Oltre agli ospiti dell’azienda, sono previsti biglietti per il pubblico in prevendita nei circuiti Ticketone e Vivaticket e alla biglietteria di Associazione Pro Marostica.

L’attesa è poi tutta per l’evento dell’anno, il concerto di Ringo Starr, in scena lunedì 9 luglio. La leggenda dei Beatles sarà in Piazza degli Scacchi con la All Starr Band, formata da Steve Lukather (Toto) alla chitarra, Gregg Rolie (Santana, Journey) alle Keyboards, Graham Gouldman (10CC) al basso, Colin Hay (Men at Work) alla chitarra, Warren Ham (Kansas) al sax, keys e percussioni, Gregg Bissonnette (David Lee Roth) alla batteria.

Gli altri appuntamenti del festival: l’intramontabile Gianni Morandi (12 luglio), i giovani RIKI (13 luglio) e Fabrizio Moro (16 luglio), l’amatissimo Alvaro Soler (18 luglio), l’atteso trio Il Volo (19 luglio), la storica band Le Vibrazioni con l’animazione di Radio Company (21 luglio, ingresso gratuito) e un musical senza tempo, Grease (20 luglio), oltre alla tradizionale serata ad ingresso gratuito tutta da ballare, con il format “90 Wonderland – Gold Edition” (14 luglio).

Marostica Summer Festival è organizzato da Due Punti Eventi, con la direzione artistica di Valerio Simonato, in collaborazione con la Città di Marostica e con il patrocinio di Regione del Veneto e Provincia di Vicenza e con il supporto di Associazione Pro Marostica e Confcommercio-Marostica. Il festival è sostenuto da Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank, Targa System, Autogemelli, Unicomm e Vicentinox.

Marostica Summer Festival sostiene Woman For Freedom donando un quantitativo di biglietti per gli spettacoli a sostegno dell’attività dell’associazione.

Inizio spettacoli ore 21.30.

Le prevendite agli eventi sono disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti Ticketone e Vivaticket.

Biglietti Gran Galà “Musica è”:

Poltronissime Gold € 30 + diritti di prevendita

Poltronissime € 20 + diritti di prevendita

Tribuna € 15 + diritti di prevendita

Il programma