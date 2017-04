Marostica Summer Festival 2017 in piazza degli Scacchi: tutto il programma

Da venerdì 7 a domenica 23 luglio 2017 è in programma l'appuntamento con la terza edizione di "Marostica Summer Festival", organizzato da "Due Punti Eventi", in piazza degli Scacchi a Marostica con una serie di spettacoli, musica e concerti. E' stato organizzato un fitto calendario di eventi in tre fine settimana a dimostrazione dell'importanza dell'avvenimento sul territorio berico con ospiti internazionali. Annunciati per ora i concerti di Nek (venerdì 7 luglio), Anastasia (mercoledì 12 luglio), George Benson (lunedì 17 luglio) e il musical "Mamma Mia" (venerdì 21 e sabato 22 luglio). Per approfondimenti vedi: "Marostica Summer Festival 2016".

INAUGURAZIONE: l'apertura della manifestazione è prevista venerdì 7 luglio con il concerto del cantante Nek in piazza degli Scacchi per il tour estivo "Unici", che prende il nome dal suo ultimo album di inediti. A quasi due anni di distanza dal precedente “Prima di Parlare”. Questo nuovo lavoro contiene 11 brani: Unici; Differente; Questo so di me; Freud (featuring J-Ax); Uno di questi giorni; Mia; Il giardino dell’Eden; La mia terra; Quando era ora; In braccio; Futuro 2.0.

BIGLIETTI IN PREVENDITA: per acquistare le prevendite consultare i circuiti www.ticketone.it e www.vivaticket.it oltre ai rispettivi punti vendita. Per ulteriori informazioni e prevendite contattare "Due Punti Eventi" (via Marco Corner 19/21 - Thiene) al numero telefonico 0445/360516 o via e-mail a info@due-punti.com e Associazione "Pro Marostica" (piazza Castello, 1 - Marostica) al numero telefonico 0424/72127 o via e-mail a info@marosticascacchi.it.

Articolo in fase di aggiornamento

(nella foto un'immagine colorata del "Marostica Summer Festival" in piazza degli Scacchi)

