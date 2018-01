Marc Ribot (USA) al CSC di San Vito di Leguzzano

GRANDI EVENTI

Marc Ribot (Usa) - chitarra, voce



Marc Ribot è un fuoriclasse, riconosciuto e stimato unanimamente.

Per alcuni critici è il musicista più importante e influente dopo Jimi Hendrix. Sicuramente è uno degli artisti viventi più conosciuti, richiesti ed importanti: si colloca di diritto come esponente di spicco nell’arte contemporanea mondiale.

Farà due date in Italia, una al CSC ed una all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Sarà un’occasione unica vedere ed ascoltare Marc Ribot da vicino, in un contesto intimo, lontano dai teatri e dai festival più prestigiosi ed importanti al mondo.



Biografia completa:

http://marcribot.com/bio



Intervista in italiano:

https://www.musicajazz.it/marc-ribot- intervista/



sito:

http://marcribot.com/



facebook:

https://it-it.facebook.com/marcribot/