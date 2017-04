Mamma Mia!: il musical con le canzoni degli ABBA al Marostica Summer Festival

IL PROGRAMMA DEL "MAROSTICA SUMMER FESTIVAL 2017"

Venerdì 21 e sabato 22 Luglio alle ore 21.30 è in programma il musical "Mamma Mia!" con le canzoni degli ABBA al "Marostica Summer Festival 2017" in piazza degli Scacchi (piazza Castello) a Marostica. E' la prima versione interamente rivisitata e presentata al pubblico in un modo completamente inedito: i testi dello spettacolo, sia dei dialoghi che delle canzoni, saranno per volere degli autori originali in italiano e curati da Massimo Romeo Piparo. Il travolgente musical arriva nella cittadina marosticense con una nuova regia, nuove coreografie, scene e costumi, nuovi arrangiamenti e con un’orchestra dal vivo.

MAMMA MIA!: la nuova ambientazione dello spettacolo cercherà di riprodurre una tipica isoletta del Mediterraneo e con l’inedita sorpresa di un vero e proprio pontile sospeso su vera acqua di mare. Sul palco di Piazza degli Scacchi sarà ripresentata l’atmosfera tipica di "Mamma Mia" con lo sfondo delle isole greche e il blu del Mar Egeo fino ad un finale danzante. A creare lo spettacolo sarà la Peeparrow Entertainment, già artefice di successi nazionali ed internazionali degli ultimi anni come il famosissimo Jesus Christ Superstar con Ted Neeley, Billy Elliot con le musiche di sir. Elton John e Evita con la partecipazione di Malika Ayane. Mammia mia! avrà la direzione musicale del M° Emanuele Friello, le coreografie di Roberto Croce, le scene di Teresa Caruso e i costumi di Cecilia Betona.

BIGLIETTI A BREVE IN VENDITA ON LINE SUI CIRCUITI VIVATICKET E TICKETONE

INFO E PREVENDITE: Due Punti Eventi - Via Marco Corner 19/21 - Thiene - 0445.360516 / Associazione Pro Marostica - Piazza Castello, 1 - Marostica - 0424.72127.

ELENCO SPETTACOLI

Gallery