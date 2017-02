"Mad Fellaz" al "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa

"Mad Fellaz" è una band indipendente di Bassano del Grappa, che propone brani interamente originali autoprodotti. I pezzi nascono dalle forti suggestioni dei grandi del passato, come King Crimson, Gentle Giant, Pink Floyd, Area, Banco del Mutuo Soccorso, Yes, Jetro Tull, ma anche di gruppi recenti come Opeth, Porcupine Tree e Tool. Sebbene le influenze principali provengano dunque dal progressive-rock, i "Mad Fellaz" rifiutano di cristallizzarsi in un genere già codificato e accolgono il genere nella sua natura profonda, quella dell'evoluzione e della ricerca continua che è il risultato di una commistione di diversi stili (rock, blues, fusion, jazz, classica, metal, latina o tribale) con l'obiettivo di creare musica indipendente e innovativa. Ingresso gratuito con tessera Arci. Infoline per prenotazioni: 0424.502611.

