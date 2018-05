Lumen Festival 2018 - tutto il programma

Dopo la grandissima partecipazione di pubblico del 2017 con oltre 17 mila presenze in cinque giorni, Lumen Festival annuncia i primi nomi dell’edizione 2018, che si terrà dal 20 al 24 giugno a Vicenza nella splendida cornice del Giardino Salvi, in pieno centro.

La line up di quest’anno cresce ulteriormente di qualità, grazie ad alcuni dei migliori nomi della scena musicale italiana rap, indie-rock, elettronica e world. Si comincia mercoledì 20 giugno con l’attesissimo live di COMA_COSE, duo rap milanese in fortissima ascesa, giovedì 21 sarà la volta degli AMARI, band cult della scena indie italiana tra rock, pop ed elettronica. Faranno il loro ritorno a Vicenza, una città che li ha sempre acclamati.

Venerdì 22 suonerà DJ KHALAB, pseudonimo di Raffaele Costantino, voce storica di Radio2 da anni impegnata nella diffusione di musica elettronica e jazz. Il suo sarà uno spettacolo di campionamenti e sonorità afrobeat per ballare tutta la notte.

Sabato 23 il live di GHEMON, che ha già segnato moltissimi sold out nella sua tournée invernale. Infine domenica 24 chiuderà JOAN THIELE, suadente cantautrice svizzero-colombiana che presenterà il suo nuovo disco attualmente in alta rotazione sulle radio nazionali.

Infine, ad arricchire ulteriormente la line up anche alcune promesse della scena indie italiana come ≈Belize≈ (un passaggio a X-Factor nel team di Manuel Agnelli), Cimini e Generic Animal, Go Dugong.

PROGRAMMA

Mercoledì 20 giugno:

Coma_cose

Typo Clan

Whity

+ DJ MS - Aftershow

Giovedì 21 giugno:

Amari

≈Belize≈

il Mors

+ Last nite party - Aftershow

Venerdì 22 giugno:

Dj Khalab (live)

Go Dugong (djset)

Aperitivo al Verde SoundSystem



Sabato 23 giugno:

Ghemon

Cimini

+ Magénta – pre e aftershow

Domenica 24 giugno:

Joan Thiele,

Generic Animal

+ Musicadapincio (djset)

+ Cipria Showcase

+ Sunday Brunch (con la partecipazione di Olivieri 1882)

#lumen18 – NEW:

Tutte le sere 3 artisti e un dj-set, per proseguire la festa fino a tardi

8 street food selezionati, dalle carni più saporite ad una ottima selezione di cibo vegano. Kilometro zero: ampia gamma di vini, birre, liquori e gin di rinomate cantine e distillerie del triveneto.

Market di prodotti handmade designed

Sunday brunch, per vivere il parco sin dalle prime ore

#lumen18 – SERVICES:

Kindergarten per i piccoli

Pagamenti elettronici