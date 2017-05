"Lumen Festival 2017" ai Giardini Salvi di Vicenza: tutto il programma

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK A VICENZA E PROVINCIA

Da mercoledì 21 a domenica 25 giugno si svolgerà la quinta edizione del "Lumen Festival", una manifestazione dedicata alla musica, all'arte, al visual design e allo street food presso i Giardini Salvi di Vicenza in corso Santi Felice e Fortunato 4 con cinque giorni di concerti dal vivo delle migliori band e dj set con i produttori dance più conosciuti del panorama italiano. Sarà presente una zona food truck con proposte culinarie per la cena (Asian, Mexican, Veggie e Gluten Free) e per il dessert, uno stand con birre artigianali, uno stand cocktail con miscelati, drink e vini locali. Domenica 25 giugno in mattinata è previsto un gustoso branch.

Ci saranno installazioni luminose, photo-boot e servizio wifi. Sono stati aggiunti due spazi: l'area che ospiterà la mostra mercato del disco e gli espositori di prodotti handmade e, uno second stage, che permetterà di iniziare presto la serata con l'aperitivo musicale. Il palco principale "Main Stage" della rassegna artistica-musicale sarà composto da una struttura led stripes e video mapping, che renderà spettacolare ogni serata.

ORGANIZZAZIONE: Associazione ParRock - Patrocinio Comune di Vicenza - Ufficio politiche giovanili con il sostegno del Coordinamento Feste Rock di Vicenza

INGRESSO: gratuito fino alle ore 20 - 1 euro dopo le ore 20 - 1 euro domenica dopo le 16

INFOLINE: 348.6506843 (no whattsup) - CONTATTI: www.lumenfestival.com - info@lumenfestival.com - www.facebook.com/LumenFestival

LINE UP - LUMEN FESTIVAL 2017

Mercoledì 21 Giugno - ore 18.00

MAIN STAGE: Ex-Otago (live show // Universal Music/Garrincha Dischi/INRI) + YOOP (live band) + Qalia (live band)

SECOND STAGE - dalle ore 18 - Last Nite Party Dj Set

Giovedì 22 Giugno - ore 18.00

MAIN STAGE: Niagara (live show / Monotreme Records) Bruce Harper (live band) + Special guest

SECOND Stage - dalle ore 18: Dj set by Nic Fabris (Catchy Sound)

Venerdì 23 Giugno - ore 18.00

MAIN STAGE: "Hund Underground Music Movement" - DJ Ralf (LA TERRA) - Apparell (Paul’s Boutique/Aloe) - Dubfluss (HUND Records/Sleepless Musik/Kina Music)

SECOND STAGE - dalle 18: Dj set by Giacomo Panni (Hund Records/Fizical Music)

Sabato 24 Giugno Apertura ore 16.00 fino alle 3:30 - NOTTE BIANCA DI VICENZA

MAIN STAGE: Bruno Belissimo (live show / Locale Internazionale) + Dax DJ (Family House) + Puurple Soundsystem + Franky Suleman

SECOND STAGE dalle 16: Rocket Radio Showcase + The Obscure Music Club + Ciclodisco + Bob Rage & Peanuke + Mercato del Disco dalle 16

Domenica 25 Giugno - Apertura ore 11.30

Dalle 11.30 alle 15: Brunch (solo su prenotazione)

SECOND STAGE - dalle ore 12: Cipria Soundsystem + Musicadapincio + LIDO - Carmignano Sabbiadoro Soundsystem

MAIN STAGE - Giungla (live Band / Factory Flaws ) + Opening con special guest

ELENCO CONCERTI