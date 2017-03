"Louis Armstrong Night": Gastone Bortoloso & GB Hot Seven al Bixio di Vicenza

Sabato 18 marzo alle 21 presso il Teatro Spazio Bixio di Vicenza in via Mameli 4 si terrà il concerto jazz "Louis Armstrong Night" con Gastone Bortoloso & GB Hot Seven come tributo al grande trombettista e cantante americano nell'ambito della rassegna "Facciamo" dell' 11° stagione "Teatro Elemento" (vedi programma). Louis Armstrong nacque a New Orleans da famiglia povera nel fondo della scala sociale, in una città caratterizzata da una forte discriminazione razziale, ma anche appassionata a quel tipo di musica, che ai tempi veniva chiamato ragtime e non ancora jazz. Pur avendo avuto una difficile gioventù (finì in riformatorio giovanissimo), il celebre musicista non considerava quegli anni come negativi e ne trasse ispirazione. In un’intervista Armstrong dichiarò: "Ogni volta che chiudo gli occhi per soffiare nella mia tromba, guardo nel cuore della buona vecchia New Orleans... Mi ha dato qualcosa per cui vivere". La biglietteria presso il teatro aprirà un’ora prima dell’inizio spettacolo, ma la prenotazione è consigliata per garantire la partecipazione all’evento. È necessario ritirare la prenotazione 10 minuti prima delle 21. I posti in sala non sono numerati. Recapiti delle prenotazioni: info@spaziobixio.com - 0444.322525 - da lun a ven (10-13 e 14-18) 345.7342025 - sabato e festivi dalle 10 alle 18 - www.spaziobixio.com - www.theama.it. Biglietti: 12 euro intero - 10 euro ridotto - 8 euro studenti - 7 euro biglietto speciale "Corpo a Corpo" (riservato agli abbonati del Teatro Comunale).

