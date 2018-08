Los Massadores in concerto

Los Massadores Il progetto “Los Massadores” nasce nel 2008 per dare libero sfogo all’idiozia dei membri fondatori e permettere loro di fare cassa suonando a matrimoni, feste e funerali. Per un anno il gruppo suona sporadicamente, riunendosi solo per fare qualche prova giusto prima dei concerti: i risultati sono ovviamente in linea con l’impegno profuso…

Il nome viene scelto per rendere omaggio a una delle figure più emblematiche delle campagne venete, il norcino, ovvero il massador nel dialetto di Castelfranco Veneto.

Nell’estate del 2009 la svolta: dopo aver suonato davanti a migliaia di persone nel corso della manifestazione “Una notte per Vallà” (manifestazione organizzata per raccogliere fondi per il paese di Vallà colpito da una disastrosa tromba d’aria) i componenti decidono di caricare su Youtube un video della canzone “Joani” composta appositamente per quella manifestazione, modificando il testo della più celebre “Domani” degli Artisti Riuniti.

In breve tempo il video supera i centomila contatti attirando l’attenzione di stampa e tv, intanto arrivano richieste di concerti ed esibizioni.

La band decide quindi di provare a far sul serio: nei mesi successivi inizia a lavorare a dei brani inediti che saranno poi raccolti nel loro primo cd “E’ ora di opporci”, uscito nell’aprile del 2010.

A seguito della pubblicazione del disco, il gruppo svolge un’intensa attività live, vero punto di forza della band: nelle oltre 50 date viene dato libero sfogo alla fantasia e all’umorismo dei membri, tanto più che i concerti si trasformano molto spesso in spettacoli di cabaret.

Il pubblico è molto eterogeneo, bambini, adulti, anziani e tanti giovani partecipano ai loro concerti.



✖TICKET✖

INGRESSO GRATUITO



✖ACCESSO✖

Apertura STAND GASTRONOMICO ore 19.00

Inizio concerti ore 21.00



FESTEGGIAMENTI DI SAN ROCCO

via Don Antonio Belluzzo

36056 TEZZE SUL BRENTA

(sagra – campi sportivi – adiacente scuole)