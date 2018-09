Los Massadores in concerto all'Antica Fiera del Soco

Palco Soco Live Show - Area Oro Sud Tesinella



Via Fanti d'Italia, Grisignano Di Zocco, Vi 36040, 36040 Grisignano di Zocco VI



inizio ore 21:30 - ingresso gratuito - 1500 mq di area coperta per il pubblico