"Lord Henry & Jam3": grande rock anni '70-'80 al "Doppio Malto" di Thiene

Venerdì 20 gennaio alle 22.30 si terrà il concerto del gruppo "Lord Henry & Jam3" presso la birerria "Doppio Malto" di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 per una serata all'insegna del grande rock anni '70 e non solo. Il complesso bassanese, nato nella primavera del 2008 prima come trio semi acustico con chitarra, contrabbasso e voce & tromba, si è modificato successivamente, diventando una band elettrica nel 2011. Propongono un repertorio carico di energia sprigionata dalla tromba e dalla potente voce del cantante Enrico (Lord Henry) Andreatta, insieme ai 3 musicisti Gianluca Rizzon alla chitarra, Steve Pozza al basso e Luca Sidd Baggio alla batteria. Sarà un viaggio sonoro attraverso la musica dei gruppi storici degli anni '70/'80 con qualche eccezione che toccherà anche gli anni '90. Verranno interpretati svariati pezzi dei Doors, Deep Purple, Pink Floyd, David Bowie, Led Zeppelin, AC/DC, Lou Reed, Iggy Pop e brani di musica italiana di autori come la PFM ed Ivan Graziani. Ingresso libero. Infoline: 0445.370832

