"Lo Chiamavano G.": omaggio a Giorgio Gaber a Montecchio Maggiore

APPUNTAMENTI A MONTECCHIO FINO A DOMENICA 30 LUGLIO

Martedì 25 luglio alle 21 nel giardino della biblioteca di Montecchio Maggiore in via San Bernardino (in caso di maltempo al cinema teatro San Pietro), la Compagnia Teatrale "tEaTRAndo" organizza spettacolo de Gli Scordati "Lo Chiamavano G." per l'omaggio a Giorgio Gaber in occasione della rassegna "Estate d'Eventi 2017". L’evento, ad ingresso libero, è realizzato con il supporto organizzativo e il contributo della Città di Montecchio Maggiore nell'ambito del bando “PalcoLibero in Città 2017".

PROGRAMMA. Due voci e una chitarra per far rivivere il "Re della Canzone Teatro" Giorgio Gaber. Non un tributo, ma un omaggio. Il musicista Luca Marchezzolo e l'attore Stefano Chiolo interpreteranno, con la stesa ironia che usava Gaber, testi e monologhi del celebre cantautore italiano, spaziando su temi e argomenti come la libertà dell'essere umano, la differenza fra uomo e donna, la politica e la religione e molto altro ancora, raccontato attraverso la vita quotidiana. Ad allietare la serata saranno le note di una chitarra.

