"Lizard King": tributo ai Doors all'Osteria Miles Davis di Vicenza

Sabato 25 marzo alle 22 l'Osteria Miles Davis a Polegge di Vicenza in Strada di Polegge 114 presenta il concerto live del gruppo "Lizard King" per il tributo ai "Doors". Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0444.946545.

LIZARD KING: la band si forma nel 1991 e solca tutti i maggiori palchi della provincia di Vicenza e Padova, facendo conoscere la musica dei Doors in tempi molto lontani da mode e tendenze. Dal 1992, con l'uscita del film di Oliver Stone, i Lizard King trovano ancor più spazio per proporre il loro spettacolo. Nel 1997, dopo tanti chilometri macinati, tanti palchi solcati e una scaletta consolidata, che propone 40 tra le canzoni più significative e magiche del quartetto californiano, il gruppo si scioglie per dar spazio ad esperienze personali diverse. Nel 1999 una devastante data nello storico locale "Dog Out" è anche l'ultima apparizione della band. A 8 anni di distanza, i Lizard King, ci riprovano spinti dalla mai estinta passione per la musica e la poesia dei Doors. La formazione è la stessa di sempre e l'atmosfera anche

