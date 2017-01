Live Tropical Rock: "Baciamolemani" al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdì 27 gennaio alle 21.30 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 (zona San Lazzaro) presenta il concerto live rock della band siciliana "Baciamolemani". Direttamente nel cuore della Sicilia, nasce la tropical rock band "Baciamolemani", una piccola orchestra dal sapore tropicale, capace di coinvolgere e portare la festa, il sorriso e l'allegria ad oltre tre generazioni di spettatori. Un viaggio alla ricerca di ritmi, tra sonorità globali, tradizioni e cultura popolare. Tempi frenetici di grancassa e piatti, rumbe, mazurke da ballare in coppia tra ritmi ska e charleston, condito dalla singolare teatralità di ognuno dei nove componenti della banda, che riporta il pubblico lo spettatore nei luoghi di un passato quanto mai attuale e nelle storie di personaggi senza tempo. "Baciamolemani" è un tipico modo di dire siciliano usato per riverire persone "degne di rispetto". I musicisti ragusani lo hanno scelto come nome, giocando ironicamente su questo stereotipo ormai caduto in disuso nelle strade ma non nei costumi siciliani. Membri del complesso: Piero Pizzo - voce, chitarra acustica; Andrea Dipasquale - trombone, chitarra elettrica; Marco Guastella - batteria; Davide "Mr. Don Colfit" Dipasquale - MC, synth; Thomas "Tumazzo" Occhipinti - percussioni, Sax; Andrea "Forestiero" Savasta - tromba; Andrea Iozzia - Basso. Apertura cancelli alle 20. Ingresso unico a 5 euro.

