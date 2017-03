Live Tantrico/Psichedelico: "Phurpa" (Russia) e "Khn'shs" al CSC di San Vito di Leguzzano

Phurpa: Collettivo russo dedito al recupero ed allo sviluppo della musica sciamanica e tantrica del rituale del Bön, religione pre-buddhista diffusasi in Tibet, Nepal, India, Bhutan ed in alcune province Cinesi. La musica è caratterizzata dal canto armonico (canto Gyer), tipico delle tradizioni Tibetane e Mongole (canto di Tuva) o del canto a tenore sardo. Si tratta di una particolare tecnica per cui una singola voce emette due o più suoni simultaneamente. Nel caso dei Phurpa il coro armonico sarà composto da ben 4 musicisti, con l'aggiunta dell'utilizzo di strumenti etnici tipici, molto rari, costruiti di materiale organico. Sono stati prodotti da Stephen O'Malley dei Sunn O))) con i quali hanno suonato nei maggiori festival Europei assieme a JAPANDROIDS, The Ex, Wilco, Tortoise, Savages, Pauline Oliveros, Jonny Greenwood, Swans, Black Mountain… In apertura KHN' SHS (Italia) Musica per il subconscio, legata all'Oriente ed alla psichedelia cosmica, con riferimenti a Stockhausen e Luigi Nono, fatta di sintetizzatori analogici e modulari, voci, theremin e percussioni. Ingresso riservato ai soci CSC. Tesseramento annuale: 5 euro.

Biografia PHURPA: Nel 1990 a Mosca, guidati da Alexei Tegin, un gruppo di artisti e musicisti si avvicinava allo studio della musica rituale per recuperare le radici musicali nelle antiche culture egizie, iraniane e tibetane. Nel 2003 la line-up definitiva del progetto assumerà il nome di Phurpa. I membri sono accomunati dalle individuali ricerche nelle liturgie Bön e buddiste. L'armonia si diffonde a partire dal canto delle sillabe magiche (che cioè generano una modificazione sulla realtà) che compongono i mantra, e viene poi integrata dagli strumenti rituali. Il tipo di canto utilizzato (Gyer) e gli strumenti tipici della tradizione Bön generano un sound inconfondibile. I brani sono vere e proprie tracce sonore di rituali e di preghiere utilizzate dai monaci Tibetani. Non ci sono sintetizzatori e soprattutto non vengono usati strumenti che non abbiano componenti organiche.

ELENCO CONCERTI