Live Stoner Rock & Post Grunge: "Omega Sun" e "Immelmann" a "La Mesa"

Venerdì 17 marzo alle 21 il circolo "La Mesa" di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 presenta i concerti live dei gruppi "Omega Sun" (stoner rock) e "Immelmann" (post-grunge) in collaborazione con The Pit Of The Damned, Gli Amici Di Mephisto & Mater Tenebrarum Booking. Ingresso riservato ai soci Arci.

BIOGRAFIA DEGLI "OMEGA SUN": band slovena di stoner rock, fondata da quattro ragazzi a Capodostria. Dal loro debutto hanno condiviso il palco con band come Kylesa, Unida, Dopethrone e molti altri. Per approfondimenti: www.omegasun.bandcamp.com/

BIOGRAFIA DEGLI "IMMELMANN": complesso nato nel 2014 con membri dei The Ninth e Kerrigan il combo vicentino propone atmosfere eteree accompagnate da ritmiche cadenzate e avvolgenti melodie, fondendo sonorità post-rock a influenze doom e grunge.

