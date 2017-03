Live Stoner Rock: "Elephamers" al "Groove" di Lugo di Vicenza

Domenica 26 marzo alle 18 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri di Libertà 8 ospiterà la band stoner rock "Elephamers" per un concerto live. Il complesso sardo presenterà l'ultimo album "Erebus", un lp di 6 brani (46 minuti di durata), pubblicato Go Down Records nell’autunno del 2016. Ingresso libero.

ELEPHAMERS: sono una band stoner rock di Cagliari. Due chitarre con accordature gravi, batteria, voce, basso e synth. Il suono della band porta con sé l’insegnamento dei Black Sabbath, il blues “cosmico” degli anni ’60 e ’70, i groove dello stoner degli anni ‘90. Nel 2012 registrano il loro album d'esordio "Weird Tales from the Third Planet", che esce per Go Down Records nell'ottobre 2013. Alla fine del 2015 la band registra il secondo album “Erebus”, che uscirà nell’autunno del 2016 sempre per Go Down Records: i brani sono più lunghi e dilatati, ci sono più parti strumentali e gli arrangiamenti sono più ricchi, anche grazie alla presenza di chitarre acustiche e dagli arrangiamenti di synth e hammond. Nel corso di questi anni, gli "Elepharmers" hanno suonato in Italia e Germania, e hanno avuto occasione di aprire i concerti di importanti band della scena internazionale, come Karma to Burn, Red Fang, Electric Moon, Mars Red Sky, Ojm e tanti altri. Per approfondimenti: www.elepharmers.wordpress.com - www.soundcloud.com/elepharmers - www.youtube.com/user/elepharmersband.

