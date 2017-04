Live soul & blues: "Grace Is Gone" al "Big Ben" di Montecchio Precalcino

Venerdì 14 aprile alle 21.30 si terrà il concerto live del gruppo "Grace Is Gone" al locale "Big Ben Beer & Food" di Levà di Montecchio Precalcino in via Vignole 2. Il complesso, fondato nel 2014 e originario di Chiuppano, esprime un genere musicale soul e blues in stile rockabilly. Membri: Tonya Mc Cray (voce); Giancarlo Tollero (chitarra); Matteo De Marzi (alto sax e chitarra ritmica); Valerio Faccio (sax); Andrea Cavedon (basso); Wanni De Rossi (batteria). Ingresso libero.

