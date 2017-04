Live Show "Area 80" al "The Big" di Torri di Quartesolo

Sabato 8 aprile alle 22.30 il locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80 ospiterà il gruppo "Area 80" (Anni '80 Tribute Band) per un concerto live. Questa complesso è l'unico in Italia a proporre un repertorio a 360° all''interno della musica pop dance degli anni '80 con una accurata selezione dei brani e un sound elettronico - dance Moderno caratteristico, che li rende unici nel loro genere. Per tutto l'anno da lunedì a giovedì (escusi festivi e prefestivi) "The Big" propone la speciale promozione-abbuffata "1 Kg di Pasta" per le cene tra amici dopo la palestra o le partite di calcetto con prenotazione gradita. Infoline: 0444.267203.

AREA 80: tribute band Anni 80, nata in Veneto, ma attiva in tutta Italia e all'estero. Questa show band anni '80 porta sulla scena solo la migliore musica pop dance degli anni ottanta trasformando una festa in piazza, una festa privata o un locale in una vera e propria dance floor da discoteca con sonorità moderne e coinvolgenti. Il repertorio non tralascia nessuno dei singoli che hanno infiammato i favolosi eighties: da Madonna a Michael Jackson, dai Duran Duran a Tina Turner, fino alla musica disco - dance, da Ivana Spagna a Sabrina Salerno, Righeira, passando per le grandi colonne sonore che hanno emozionato e fatto sognare generazioni. La formazione base è composta da 5 musicicsti professionisti: Sofia Borgo (voce), Matteo Erti (chitarra ), Jason Matteo Liani (tastiere e cori), Giovanni Moro (basso), Loris Rigon (batteria). La loro storia di musicisti li ha portati a misurarsi con disparate situazioni musicali live e in studio, sia in regione che in tutta Italia oltre che a portarli a collaborare con noti artisti della musica italiana e iconici personaggi dello spettacolo tra cui, Tony Esposito, Umberto Tozzi, I Corvi, Ivana Spagna, Mall, Gerry Calà, Antonella Ruggiero, Righeira e molti altri.

(nella foto in alto la band "Area 80")

ELENCO CONCERTI

Gallery