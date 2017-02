Live Rock: "Veronika?" al "Groove" di Lugo di Vicenza

Venerdì 3 febbraio alle 22 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta il concerto live rock della band "Veronika?". Il complesso vicentino ha una matrice rock con sonorità tra indie e hard rock americano vecchio stile. "Veronika?" è un progetto consolidato con due album all'attivo "Disturbi" e "Il Labirinto e il Manuale dei 700 Giorni Circa", due video e numerose esibizioni nei locali e manifestazioni, come il "MEI" di Faenza, il "Sanremo Rock", il "Rockness Festival" di Roma", il "Marcon Rock Festival" e "Sconcertando Festival" di Rovigo. Vantano concerti al fianco dei gruppi "Moltheni", "Afterhours" e "Mistonocivo". Membri: Luca Pettenon (voce) - Luca Guglielmi (batteria) - Davide Masin (chitarra) - Andrea Ghirardello (basso) - Alessandro Munari (chitarra).

