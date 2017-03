LIve rock: "The Blue Giants" ai "Rusteghi" di Marostica

Venerdì 21 aprile alle 21 il Ristorante Pizzeria "I Rusteghi" a Valle San Floriano di Marostica in via Stroppari 8 ospiterà la band "The Blue Giants" per un concerto live rock. Il complesso vicentino, formato nel 2015, ha pubblicato il suo primo EP "Peace Arrogance Rock'n Roll" con "Sorry Mom! Management". Hanno già all'attivo un grande tour nel Regno Unito tra i palchi di Londra, Manchester, Brighton. Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 0424.72205.

