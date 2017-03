Live Rock: "Soviet Soviet" al "Totem Gallery" di Vicenza

Dopo Giovanni Lindo Ferretti e Cosmo, venerdì 24 marzo alle 23 arriva un'altro concerto live da non perdere al "Totem Gallery" di Vicenza in via Vecchia Ferriera 135 con il gruppo "Soviet Soviet" per la stagione "From Disco to Disco 2016-2017" di "Surfin Bird". Opening act by "Kill Your Boyfriend". After show dj set by Buffa doc, Caste Jump e Checco Merdez. Costo: 10 euro per tutta la notte. Infoline per prenotazioni tavoli: Massimiliano Trevisan 346.4065500 - Carlo Bari 349.3231540 - Carlo Buffarini 339.1944481 - Emy Toniolo 339.4155624.

Biografia Soviet Soviet: gruppo alternative rock e gothic rock di ispirazione new wave e post-punk italiano. Nascono tra Fano e Pesaro nel 2008 e sono formati da Alessandro Costantini alla chitarra, Alessandro Ferri alla batteria ed Andrea Giometti al basso e voce. Già nel 2009 autoproducono i loro primi due EP dai titoli No Title e Soviet Soviet. I due CD ottengono un buon successo di critica, tanto che il gruppo viene recensito anche sul sito inglese Pitchfork Media. Nel 2010 pubblicano per l'etichetta franco-inglese Mannequin uno split con i Frank (just Frank), di cui parlerà anche Simon Reynolds nel suo libro "Retromania. Musica, cultura pop e la nostra ossessione per il passato", pubblicato in italia da Isbn Edizioni. Nel 2011 esce per l'etichetta veronese Tannen Records il loro primo album dal titolo Summer, Jesus. In occasione dell'uscita discografica, sempre nel 2011 l'etichetta veneta pubblica l'edizione digitale di Nice, che racchiude i primi due EP. Summer, Jesus, che vedrà una ristampa nel 2012 su Mannequin, porta al gruppo anche gli inviti a diverse compilazioni, fra cui sono da sottolineare Discipline - A Contemporary Picture of the Obscure Italo Music Movement per la Discipline e Death#Disco Compilation Volume I per la tedesca Death#Disco. Nel 2013 esce il loro secondo album dal titolo Fate per la Felte.

