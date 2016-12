Live Rock: "Sinatras" e "Vaio Aspis" a "La Mesa" di Montecchio Maggiore

Lunedì 26 dicembre dalle 22 alle 2 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 organizza i concerti live rock con le band "Sinatras" (Death/Trash Rock) e "Vaio Aspis" (Alternative Rock) per l'evento musicale post-natalizio di Santo Stefano. Il gruppo vicentino "Sinatras" presenterà il nuovo disco "Drowned" con il debutto discografico "Logic Il Logic" e la presentazione in anteprima del primo videoclip ufficiale della band. A seguire grande dj set rock fino alla chiusra del locale. Food, Drinks, Merch Corner. Ingresso riservato ai soci Arci. Possibilità di fare la nuova tessera Arci 2017.

