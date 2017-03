Live Rock: "Quinto Elemento Band" alla Birerria Trenti di Pove del Grappa

Sabato 1 aprile alle 22 la Birreria Trenti di Pove del Grappa in via Europa 6 presenta il concerto live del gruppo "Quinto Elemento" con il meglio della musica rock italiana dagli anni '50 ad oggi per uno spettacolo coinvolgente dalla singolare coreografia. Il repertorio del complesso, costituito da "cover" (brani famosi reinterpretati), viene proposto in maniera semplice ma efficace, grazie all'abilità tecnica ed esecutiva ed alla padronanza di scena dei 4 componenti. Ingresso libero.

QUINTO ELEMENTO: party band formata da 4 elementi, che si arricchisce della presenza di una splendida ballerina/coreografa e della collaborazione di valenti artisti/musicisti. Da ricordare eventi e serate come supporto ad artisti quali: Zucchero, Ruggeri, Cirilli, Samuel. "Quinto Elemento" è la band ufficiale del "Portofino Coast Chapter" per gli eventi "Harley Davidson" e dell'agenzia "Occhi Verdi" per le manifestazioni legate alle selezioni di "Miss Universo" in Italia. I musicisti sono: Luka Giordano (dr), Max Albertini (vox), Mirko Sereni (bass, percux) e Bobo Rivieri (gtr).

ELENCO CONCERTI