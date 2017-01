Live Rock: "Motel Noir", "The Blue Giants" e "Soul's Fire" al "Revolution Live Club"

Sabato 28 gennaio dalle 22.30 alle 4 la dicoteca "Revolution Live Club" di Molvena in via Ponticello 15 presenta i concerti live rock delle band "The Blue Giants", "Motel Noire" e "Souls's Fire". Il gruppo rock vicentino "The Blue Giants" è formato da 4 membri: Tommaso Thibault (voce), Stefano Cunico (chitarra), Marco Burrometo (basso) e Luca Artuso (batteria), pubblicando il primo Ep "Peace Arrogance Rock'n Roll" ad Ottobre 2016. Il complesso pop-rock milanese "Motel Noir" è costituito da 6 membri: Kris Del Giudice (voce), Nik Castaldi (chitarra), Enrik Tantussi (percussioni), Tony Corizia (basso), Dany Di Lorenzo (tastiere) e Eugenio Ventimiglia (batteria), vantando la partecipazione a numerosi live e festival con partecipazione straordinaria di Diego Spagnoli. L'Opening Act sarà eseguito dalla band rock vicentina "Soul's Fire", formata da 5 membri: Enrico Ometto (voce), Andrea Scarozza (chitarra), Andrea Pirocca (chitarra), Alessandro Camerra (batteria) e Alfredo Bonetto (basso). Afterparty "Oversize" con il dj set by "Ackeejuice Rockers" e warm up by "Ron Brothers". Musica a 360 gradi: hip hop, trap, dancehall, bass, commerciale, electronic e moonbahton. Ingresso dalle 22.30 alle 24: 8 euro con consumazione alcolica e 5 euro con birra piccola o analcolico. Entrata dopo le 24: 8 euro con consumazione.

