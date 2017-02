Live Rock: "Casalis & The Cuckoo's Nest" al "Groove" di Lugo di Vicenza

Venerdì 10 febbraio alle 22 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta il concerto live rock della band torinese "Casalis & The Cuckoo's Nest". Ospite della serata Nick Valente. Ingresso libero.

Biografia di Alessandro Casalis: è un cantautore dal taglio rock nato a Torino nel 1977. E' laureato in Scienze della Comunicazione con una tesi dal titolo “La figura della donna nella canzone d’autore italiana”. Nel 2015 pubblica il primo album in "freedownload", che coglie le sfumature e i dettagli presenti nelle storie e nei personaggi del quotidiano con un taglio spesso divertente e divertito rispetto alle situazioni raccontate con 10 dieci canzoni. I testi raccontano avventure umane particolari, spesso cantate in prima persona, in cui l’autore si fa portavoce dei personaggi e delle storie vissute, senza mai prendersi troppo sul serio.

ELENCO CONCERTI