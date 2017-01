Live Rock: "Camera Cubica" e "Spigo Rock" al CSC di San Vito di Leguzzano

Sabato 28 gennaio alle 21.30 il CSC Centro Stabile di Cultura a San Vito di Leguzzano in via Leogra 4 presenta i concerti live rock con le band "Camera Cubica" e "Spigo Rock". Aftershow dj set by Giuppy Chi. Ingresso a 4 euro con entrata riservata ai soci CSC. Costo tesseramento annuale: 5 euro.

Biografia e storia di "Camera Cubica": il gruppo rock, fondato a Schio nel 2005 con il nome di "Kamera Kubica", si scioglierà nel 2009 dopo aver suonato per alcuni anni nei migliori locali della zona con ottimo riscontro di pubblico. Dopo l’uscita del primo album “Maledizione”, la band decide di separarsi per permettere ai componenti di seguire vari progetti musicali personali. A distanza di quasi quattro anni il complesso ricomincia a provare e a proporre la propria musica al giovane pubblico di provincia. Dopo l’uscita di “KK Micro EP”, che contiene due brani, "Kamera Kubica" si appresta a ritornare sulla scena rock vicentina. Tra il 2012 e il 2015 si esibiscono in numerosi locali e festival facendo da spalla a band come “Fast animals and slow kids”, “Lo stato sociale”, “Criminal Jockers” e “Maria Antonietta”. I Kamera Kubica decidono di cambiare il loro nome in "Camera Cubica". La loro musica ha un’atmosfera rock distorto, ma al tempo stesso melodico, condito da testi in italiano diretti ed efficaci. Nel 2017 dovrebbe uscire il loro ultimo album. Membri: Daniele Minore (voce) - Diego Sella (chitarra) - Stefano Zaltron (basso) - Davide Minore (batteria).

Biografia e storia di "Spigo Rock": il trio musicale, formato da Simone Dal Maso (voce e chitarre), Tommaso Dalla Fina (batteria) e Pietro Dall’Acqua (basso), viene fondato nell’ottobre 2002 con l’obiettivo di comporre e registrare musica rock propria in lingua italiana, creando un modello ispirato sia a gruppi rock italiani, ma anche a sonorità provenienti dal panorama alternativo americano ed Inglese. Il genere musicale si può definire rock e la prerogativa principale è una particolare attenzione sia ai suoni usati, sia ai testi delle composizioni. Nel febbraio 2003 registrano il primo demo “Spigo”, che porta nello stesso anno a partecipare alle fasi finali del “Sanremo Rock”, a cui seguono molti concerti in locali e festival a Vicenza e provincia. Nel marzo 2005 registrano il secondo demo “L’Inaffidabilità della Pioggia”, che contiene 5 brani ad intensificare l’attività live verso la realizzazione del disco d’esordio. Nel 2007 esce il primo album ufficiale "Luci Stanche", che riassume il lavoro di un’ anno e mezzo con 10 pezzi registrati nell’arco di circa 6 mesi. Attualmente sono impegnati nella preparazione dei nuovi live e del nuovo disco.

ELENCO CONCERTI