Live Rock & Blues: la cantante Arianna Antinori a Torri di Quartesolo

Sabato 6 maggio alle 22.30 si terrà il concerto rock & blues di Arianna Antinori al locale "The Big Rock Food & Beer" di Torri di Quartesolo in via Savona 80. Con la sua voce particolare, la cantante passa facilmente dal rock a sonorità blues più morbide e intense, creando con i musicisti un amalgama perfetto capace di annullare qualsiasi distanza tra palco e pubblico, sia nei locali più raccolti che nei grandi spazi aperti dei festival.Insieme a lei suoneranno Carlo De Bei (chitarra), Giovanni De Roit (chitarra), Manuel Bisetto (basso) e Paolo "Pablo Drummadores" Bertorelle (batteria). Prima e dopo del concerto dj set by Rita Pagano. Ingresso libero.

ARIANNA ANTINORI: nata a Roma nel 1981 e cresciuta a Velletri, Arianna vive dal 1996 a Vicenza. Dopo l’esperienza iniziale nel 2003 con la sua band i "Turtle Blues", ha collaborato negli anni con artisti di fama nazionale ed internazionale. Dal gennaio 2016 è in tour con una nuova e stabile formazione di puro impatto rock con la band formata da Giovanni De Roit alla chitarra, Carlo De Bei alla chitarra, Manuel Bisetto al basso e Paolo “Pablo Drummadores” Bertorelle alla batteria. Con quasi 90 date all’anno, Arianna ha suonato in tutta Italia e con alcune date anche all’estero, promuovendo il suo spettacolo nella formazione di quintetto. E' un’artista italiana nota per aver vinto il concorso “Cheap Thrills: You – inspired by Janis Joplin”, nel febbraio del 2010, dove è stata ” l’italiana” vincitrice del 1° premio a livello mondiale indetto via web dalla famiglia di Janis, Michael e Laura Joplin, come miglior interprete della celeberrima canzone "Mercedes Benz", superando centinaia di proposte arrivate da ogni continente. Da lì nasce la collaborazione con i "Big Brother and the Holding Company", la storica band di Janis Joplin, che li ha visti esibirsi in Italia con Arianna come “special guest”. Arianna ama in maniera viscerale il rock, quel sano rock che ha saputo contaminarsi senza perdere identità e che affonda le sue radici nel blues, nel soul e nel rock’n’roll. Ha già calcato importanti palchi, come Pistoia Blues, aprendo nel 2015 il concerto dei Counting Crows, e partecipando a numerosi festival come Asti Musica, Tropea Blues Festival, Festivalshow. Nel 2015 l’uscita del primo singolo, Shut Up, rimasto in vetta delle classifiche degli artisti emergenti per ben 10 settimane, mentre ora è in programmazione I Give, brano inserito nella compilation ‘Pistoia Blues Next Generation 2015’, un condensato di rock ed energia, dove emerge la voce magnetica di Arianna su un tappeto dal forte impatto sonoro. Info: www.facebook.com/arianna.antinori.5/?fref=ts - www.ariannaantinori.com.

