Live Rock: "Armonight" al "Bollicine & House of Blues Cafè" di Schio

Sabato 11 febbraio alle 22 il locale "Bollicine & House of Blues Cafè" di Schio in via Veneto 17 presenta il concerto live rock della band "Armonight". Il complesso, specializzato in hard rock e rock blues, ha pubblicato tre album: "Suffering and Passion", "Tales from the Heart" e "Recover". E' formato da 6 membri: Sy (voce) - Fjord (chitarra) - Lara (chitarra) - Frens (basso) - Luca (batteria) - Hokuto (tastiere). Ingresso libero. Prenotazione tavoli con bruschetteria: 349.6668494.

ELENCO CONCERTI