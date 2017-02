Live Punk Rock: la band scozzese "The Murderburgers" a "La Mesa"

Sabato 4 febbraio alle 21.30 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vinci 50 presenta l'evento musicale "Montecio Cool Kids" con i concerti delle band "Riccobellis" e "The Murderburgers". Per l'occasione il complesso scozzese "The Murderbugers" sarà ospite per la terza volta sul palco de "La Mesa" per presentare il loro nuovo album "The 12 Habits Of Higly Defective People". Aftershow con dj set a cura di Tony & Millo from Maybe Wonders. Inizio esibizioni musicali alle 21.45. Entrata a 3 euro con ingresso riservato ai soci Arci/Uisp.



Note biografiche sui "The Murderburgers": gruppo punk scozzese capitanati dal "folletto" Fraser, chitarra-voce-songrwriting, che suona un punk-rock veloce senza tanti fronzoli, che prende spunto da gruppi come Copyrights, Methadones, Banner Pilot e Lawrence Arms. La loro discografia comprende 5 album da studio, caratterizzati da un progressivo arricchimento nel sound e nelle tematiche trattate, oltre che ad alcuni split con Rational Anthem, Dee Cracks e Weekend Dads. Membri: Fraser (voce e chitarra); Muzz (basso e voce); Rusty (batteria).

Note biografiche sui "Riccobellis": terzetto bresciano devotissimo ai "Ramones" con all'attivo hanno 2 album (Booze Up With Dee Dee Ramone del 2010 / We're On A Mission del 2015) e qualche 7" tra i quali l'imminente split coi romani Twister. Inoltre, due dei tre fratelli Riccobelli, Simo e Roby, fanno parte del collettivo "Mondo Bizarro" che organizza festini spettacolari in Lombardia, come "Mondo Bizarro Fest Vol. 5". Membri: Roby Riccobelli (basso e voce); Dave Riccobelli (batteria); Simone Riccobelli (chitarra e voce).

