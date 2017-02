Live Punk Rock: "Kill The Major" e "Hot Races" a "La Mesa" di Montecchio Maggiore

Sabato 18 febbraio alle 22 il circolo "La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonardo Da Vini 50 presenta i concerti live puck rock delle band "Kill The Major" e "Hot Rails". Peculiari e sconvolgenti il trio femminile "Kill The Major" si trova in bilico tra l’essere delle “Giuliette” contemporanee e le protagoniste di un film pulp-pop di Tarantino. Il complesso "Hot Races" si ispira al punk-rock californiano e italiano. Ingresso riservato ai soci Arci.

Note biografiche di "Kill The Major": band di punk rock al femminile, originaria di Verona, nata come "power trio" nel 2011 con Erika al basso, Sara alla chitarra e Ross alla batteria. In precedenza alcune di loro avevano fatto parte di una band all girls in puro "Ramones Style". Le KTM presentano un proprio repertorio originale composto da brani molto tesi ed energici, ma allo stesso tempo orecchiabili e coinvolgenti. Propongono brani scritti esclusivamente da loro, mantenendo un sound semplice e diretto influenzato non solo dal punk dei Ramones ma anche dal rock'n'roll di Johnny Thunders, NYDolls. Si contraddistinguono nei loro live esplosivi e magnetici per il proprio look con uniformi a sorpresa.

Note biografiche sugli "Hot Races": band vicentina di punk rock, fondata nel 2009 a Montecchio Maggiore e formata da quattro membri (Federico "Sampier" Ghiotto chitarra-voce; Luca "Filo" Filotto chitarra-voce; Riccardo Cocco basso; Marco "Dona" Donà batteria). Sono influenzati da Blink 182, Derozer, Green Day, Sum 41, Rufio e altre band dello scenario punk-rock californiano e italiano con pezzi, principalmente in lingua inglese. Non nascono come cover band, ma ne possiedono comunque qualcuna in repertorio.

