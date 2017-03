Live punk rock: "Diplomatics" al "Vinile" di Rosà

Sabato 1 aprile dalle 22.30 alle 23.30 la discoteca "Vinile" di Rosà in via Capitano Alessio 92 ospiterà la band "Diplomatics"(rock/garage/punk/soul) per un concerto live. Durante la serata il complesso vicentino presenterà il suo ultimo disco "I Lost my Soul in This Town" (Shyrec/Go Down Records). A seguire verso le 23.30-24 si ballerà con la festa "Lamette Party One Shot" in stile "Young & Sauvage". Infoline: 347.1601429.

DIPLOMATICS: gruppo di punk rock, fondato nel 2012 a Vicenza e formato da 5 membri: Ovo (Niccolò Sabin) batteria - Manu (Emanuele Garziera) chitarra - Set (Matteo Marsetti) chitarra - Danny (Daniel Carollo) cantante - Mase (Dario Masello) basso.

ELENCO CONCERTI