Live Punk Rock con 4 band allo "Jazzercise" di Vicenza

Sabato 11 febbraio alle 20 il locale "Jazzercise" di Vicenza in strada delle Maddalene 37 presenta l'evento musicale "Rigo Dritto Party" con i concerti live di punk insieme alle band "The Vaseliners", "Rising Over", "Mr. Day" e "Orangewig". Entrata a 3 euro senza tessere.

Biografia dei "The Vaseliners": gruppo vicentino di punk rock, fondato nel 2012 a Montecchio Maggiore e formato da 5 membri: Albe (voce), Gian (chitarra), Roccia (chitarra), Save (basso), Miki (batteria). Il loro sound è totalmente devoto agli anni '90 con uno stile classico per i fan di band come Screeching Weasel, Queers, Apers. Il primo demo autoprodotto "S/T" del 2013 ottiene recensioni concordanti. A gennaio 2016 è uscito il primo album "Sorry, we're late" registrato all'Hate Studio e distribuito da "Monster Zero Records". Per approfondire www.thevaseliners.bandcamp.com.

Biografia dei "Rising Over": band padovana di alternative rock/pop punk/post hardcore, fondata nel gennaio 2012 e formata da 4 membri: Davide Babetto (chitarra e voce), Andrea Menegazzo (basso, synth e voce), Riccardo Scattolin (chitarra), Giacomo Guarato (batteria). Per approfondire: www.risingover.bandcamp.com.

Biogafia dei "Mr. Day": complesso vicentino di punk rock/pop punk/post hardcore, fondato nel 2010 e formato da 4 membri: Tommaso (voce e chitarra), Antonio (basso e seconda voce), Diego (chitarra), Stefano (batteria). Inizialmente il gruppo si chiamava "Punkh" con i primi live, scrivendo pezzi propri e partecipano ad alcuni contest, come l' Altichiero Rock Contest e il Vicenza Rock Contest. Dopo una riflessione profonda, decidono di rivoluzionare tutto e nascono cosi i "Mr. Day" con un genere pop punk e post- hardcore, che loro amano definire "magnagati-core" proprio per firmare nel loro genere una musicalità vicentina. Nell'estate 2014 esce il loro primo singolo "Non Vali Niente". Per approfondire: www.mrdayband.bandcamp.com.

Biografia degli "Orangewig": gruppo vicentino di pop punk/skate punk, fondato nel 2013 e formato da 4 membri: Jude Oduro (voce), Simone Mattiello (chitarra e seconda voce), Marco Fongaro (basso), Fabio Nicoletti (batteria). Dopo un primo periodo di cover, si concentrano ora su canzoni proprie. Per approfondire: www.orangewig.bandcamp.com.

