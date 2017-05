Live Punk Rock: "All Coasted", "Lights Out" e "Wild Sheep" a "La Mesa"

Sabato 6 maggio a partire dalle 22 il Circolo La Mesa" ad Alte Ceccato di Montecchio Maggiore in via Leonrado Da Vinci 50 presenta i concerti live punk con le band "All Coasted", "Lights Out" e "Wild Sheep" in collaborazione con l'etichetta discografica "Six Pack for Break". Ingresso riservato ai soci Arci.

ALL COASTED: band ispirata al punk californiano degli anni '80 e '90 con 2 Ep all'attivo dal sound ruvido e veloce. Il gruppo di punk rock e street punk nasce nel 2015 a Vicenza. I membri attuali sono Pai (voce e chitarra), Turu (chitarra e cori), Cristian (basso e cori) e Cuzze (batteria). Il gruppo è stato creato dopo lo scioglimento del progetto originario di Pai e Cuzze, gli "Out of Control" (2005-2014) da Pai ispirato dalle punk rock band californiane, come Social Distortion, Rancid, Nofx e Bad Religion. Nel giugno 2015 la band registra il primo Ep “All Coasted”, autoprodotto e autodistribuito nel Nord Itale e anche in California grazie alcune etichette discografiche indipendenti, che è presente nelle maggiori piattaforme streaming come Soundcloud, ReverbNation, Bandcamp and Youtube. A marzo 2016 gli All Coasted hanno avuto il piacere di condividere il palco con gli Shandon, storica ska-core band italiana. Info: www.facebook.com/allcoasted

LIGHTS OUT: punk rock band originaria di Somma Lombardo in provincia di Varese con un disco prodotto da poco ed una collaborazione con "Virgin Radio" per la compilation "Punk Goes Acoustic". Il complesso nascono dall'unione di membri di storiche band locali punk rock e hardcore melodico di fine anni 90 con l'intento di riportare sulla scena il sound di quel periodo arricchendolo però dell'esperienza maturata negli anni dalle storie personali dei componenti. Il risultato è un sound molto melodico ma che rivela potenza ed originalità. Si esibiscono spesso nella scena underground milanese. A maggio 2014 è uscito il disco “Older and Louder”, il cui primo singolo promozionale è "Starlight", a cui è seguita l’uscita di un videoclip promozionale “Naked in the Pool”. Membri del gruppo: Walter Bosetti (voce - chitarra) - Francesco Trebbi (chitarra) - Stefano Caniati (batteria - cori) - Riccardo Franzini (basso - cori). Etichetta discografica: "Six Pack For Break"

WILD SHEEP: formazione di hardcore punk dai toni duri e diretti, formatasi a Sarcedo nel 2012. Agli esordi hanno voluto sperimentare un punk, che andasse dall’hardcore all’oi fino ad arrivare ad un genere innovativo e moderno con canzoni spinte ed altre più tranquille. Il nome del gruppo è stato cambiato varie volte, finché non si è arrivati all'attuale "Wild Sheep", (tradotto dall'inglese "Pecora Selvaggia"). Nell'ottobre 2014 hanno registrato il primo Ep "Sheep Factory" contenente cinque tracce. Membri: Daniel (voce e chitarra) - Vezz (basso e cori) - Tomma (chitarra e cori) - Francesco (batteria).

