Live Punk: "Los Fastidios" al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdì 14 aprile alle 21 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 presenta il concerto live punk dei gruppi "Los Fastidios", che presenteranno il loro ultimo album "The Sound Of Revolution". Il disco contiene 12 tracce dallo streetpunk allo ska fino al rocksteady/reagge. Il quartetto della band è formato da Enrico (voce), Ciacio (basso e cori), Mario (chitarra & voice) e Torre (batteria e cori). In apertura si esibirà il complesso "Ciemmers PunkUltrà" con i lori cori da gradinata. Per l'occasione sarà attiva la pizzeria nel giardino estivo. Ingresso unico a 5 euro.

